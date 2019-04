Sevilla vence confronto direto e entra na zona de classificação à Liga Europa

O Sevilla conseguiu nesta quinta-feira um importante resultado em sua luta para disputar uma competição europeia na próxima temporada. Em casa, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o time de Sevilha derrotou o Alavés por 2 a 0, pela 30.ª rodada do Campeonato Espanhol, e entrou na zona de classificação da próxima edição da Liga Europa ultrapassando o próprio rival. De quebra, ficou mais perto também do grupo que jogará a Liga dos Campeões.

Agora com 46 pontos, o Sevilla subiu para a sexta colocação, trocando de lugar com o Alavés, que parou nos 44. O time de Sevilla está empatado na pontuação com o Valencia, que na quarta-feira derrotou o Real Madrid, mas perde no confronto direto (primeiro critério de desempate). O Getafe, hoje na quarta posição - que dá vaga na Liga dos Campeões - tem apenas um ponto a mais.

Os gols do Sevilla no jogo foram feitos nos momentos finais de cada tempo. O meia Roque Mesa abriu o placar aos 41 minutos da primeira etapa, após assistência de Pablo Sarabia. Na etapa final, aos 35, o mesmo Sarabia definiu a vitória da equipe mandante.

Pela 31.ª rodada, os dois times entrarão em campo neste domingo. O Alavés será o primeiro, a partir das 7 horas (de Brasília), como anfitrião contra o Leganés. Mais tarde, às 11h15, o Sevilla enfrentará o Valladolid fora de casa.