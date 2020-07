Sevilla vence de virada em Bilbao e fica próximo da Liga dos Campeões

Com uma virada no segundo tempo, o Sevilla venceu o Athletic Bilbao por 2 a 1, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Espanhol, e se aproximou da classificação à Liga dos Campeões.

O triunfo no San Mamés deixou o Sevilla empatado em pontos com o terceiro colocado Atlético de Madrid - 63 - e aumentou sua vantagem para o Villarreal, o quinto, para seis, com três rodadas pela frente. Apenas os quatro primeiros se qualificam para a principal competição de clubes da Europa.

Foi a terceira vitória consecutiva do Sevilla, que tinha empatado quatro vezes seguidas antes disso. O nono colocado Athletic perdeu terreno na luta por uma vaga na Liga Europa, mas havia aberto o placar com Ander Capa aos 29 minutos da etapa inicial. Só que Ever Banega, aos 24, e Munir ElHaddadi, aos 29 minutos do segundo tempo, asseguraram a virada.

Em casa, o Mallorca venceu o Levante por 2 a 0. O japonês Takefusa Kubo, de 19 anos e emprestado pelo Real Madrid, encerrou um jejum de gols que vinha no Espanhol desde novembro. E o outro gol foi do colombiano Cucho Hernandez. O triunfo deixou a equipe de Maiorca na antepenúltima colocação, com 32 pontos, a três do Alavés, o primeiro clube fora da zona de descenso e que vai visitar o Real na sexta-feira.

Também na luta contra a degola, o Eibar está com uma vantagem de quatro pontos para o grupo do rebaixamento ao empatar, em casa, por 0 a 0 com o vice-lanterna Leganés, que está a seis de sair do 17º colocado.