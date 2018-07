Sevilla vence e fica mais distante da degola no Espanhol No encerramento da 21.ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira, o Sevilla fez o dever de casa e se afastou bastante do risco de rebaixamento. Com uma atuação segura e sem sustos para seus torcedores, o time de Sevilha recebeu o Granada e ganhou por 3 a 0, no estádio Sánchez Pizjuán.