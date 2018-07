Sevilla vence e se mantém no G-4 do Campeonato Espanhol

Com um belo gol de falta, o Sevilla venceu, neste sábado, o Celta, por 1 a 0, na retomada do Campeonato Espanhol depois das festas de fim de ano. Com o resultado, a equipe ampliou para seis jogos sua invencibilidade geral, com cinco vitórias e um empate. O time de Vigo, por sua vez, perdeu pela sexta vez seguida.

Com o resultado positivo, o Sevilla foi a 36 pontos, mantendo-se no quarto lugar do Campeonato Espanhol, atrás apenas dos três grandes - Real Madrid (39), Barcelona (38) e Atlético de Madrid (38). O Real, porém, tem dois jogos a menos. O Barça ainda joga pela rodada.

Já o Celta, apesar do péssimo retrospecto recente, ainda é o oitavo colocado, com 20 pontos. O gol da vitória do Sevilla foi marcado aos 32 minutos do primeiro tempo, por Pareja, batendo falta no contrapé do goleiro.