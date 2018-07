Sevilla vence em casa e afunda Deportivo La Coruña

Se o Sevilla varia de desempenho de acordo com o palco do jogo (venceu quatro seguidas em casa, mas só somou sete pontos como visitante até aqui), no Deportivo o local da partida não influencia e o resultado é quase sempre ruim. De qualquer forma, o La Coruña ainda não ganhou fora de casa desde que voltou à primeira divisão.

Assim, o Sevilla pulou para o 10.º lugar, com 32 pontos, passando momentaneamente o Valladolid. Já o Deportivo soma 16 pontos, em último, a seis de deixar a zona de rebaixamento.

Nesta sexta, o placar foi aberto aos seis minutos. Coke cruzou e Rakitic fez de cabeça. Aos 28, Navas tocou para trás e Medel bater para fazer o segundo. O Deportivo descontou com gol contra de Riki, mas ainda no primeiro tempo o Sevilla fez o terceiro, novamente com Medel, superando a zaga brasileira, formada por Kaká e Evaldo.