Sevilla vence fora e encosta no líder Barcelona no Espanhol

O Sevilla levou um susto no fim, mas conseguiu conquistar os três pontos sobre o Girona, neste domingo, fora de casa. Os visitantes venciam por 1 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo, quando o árbitro anotou pênalti para o Girona. A cobrança, contudo, foi desperdiçada.

Com a vitória pelo placar simples, o Sevilla chegou aos dez pontos e encostou no líder Barcelona, que tem 12. O segundo colocado, porém, poderá perder a posição no decorrer da rodada deste domingo.

O único gol da partida disputada em Girona saiu aos 24 minutos do segundo tempo. O colombiano Luis Muriel recebeu pela esquerda, dentro da área, cortou o marcador e bateu no cantinho direito do goleiro.

A vitória do time de Paulo Henrique Ganso, que foi titular mais uma vez, parecia garantida até os 45 minutos, quando a arbitragem assinalou penalidade na falta de Franco Vázquez sobre Kayode. Na cobrança, porém, Alex Granell carimbou o travessão e desperdiçou a chance preciosa de somar um ponto no confronto.

Mais cedo, o Villarreal também se manteve na briga pelas primeiras posições da classificação. Jogando fora de casa, derrotou o Alavés por 3 a 0. Cedric Bakambu foi o destaque, com dois gols. Carlos Bacca anotou o outro gol dos visitantes.

O Villarreal chegou aos seis pontos, ocupando a sexta colocação da tabela. Já o Alavés é o último colocado, ainda sem pontuar, após quatro rodadas disputadas.