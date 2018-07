Sevilla vence Granada e sonha com vaga na Liga Europa

A vitória faz o Sevilla ganhar três posições na tabela e subir para o nono lugar, com os mesmos 39 pontos que Atlético de Madrid e Getafe, mas ficando entre eles por conta dos critérios de desempate. Uma vaga na Liga Europa segue sendo uma realidade, uma vez que os dois times que estão na zona de classificação, Levante e Osasuna, têm, respectivamente, 44 e 43 pontos.

O Granada, entretanto, segue brigando contra o rebaixamento. Com 31 pontos, o time do ex-são-paulino Henrique está em 17.º e tem seis pontos de vantagem sobre as três equipes que ocupam a zona da degola. O Granada perdeu cinco dos seus últimos seis jogos. O curioso é que desde dezembro a equipe não empata. Quando entra em campo, é para ganhar ou perder.

No Estádio Nuevo Los Cármenes, em Granada, o Sevilla saiu na frente aos 39 minutos. Reyes deu passe em profundidade e encontrou Negredo livre para marcar. Aos 9 da segunda etapa, o centroavante foi até a linha de fundo e cruzou para Manu del Moral marcar. Já nos acréscimos, Manu fez também o terceiro.