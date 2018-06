Sevilla vence Las Palmas e entra na briga por vaga na Liga dos Campeões

O Sevilla derrotou o Las Palmas por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, e entrou na briga por uma vaga à Liga dos Campeões. O time visitante assumiu a quinta colocação do Campeonato Espanhol, com 39 pontos, a apenas três de distância do Real Madrid, o quarto colocado.

O time de Cristiano Ronaldo, no entanto, ainda entrará em campo neste domingo pela 24.ª rodada, quando visitará o Betis. O Las Palmas está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 18 pontos, a dois do Levante, o 17º e primeiro clube fora da degola.

No duelo deste sábado, o Sevilla não contou com a presença de brasileiros em campo. O meia Paulo Henrique Ganso sequer foi relacionado para a partida. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians, estava presente na lista de convocados, mas foi cortado do banco de reservas e ainda não deve a oportunidade de estrear no futebol espanhol.

Os gols da vitória da equipe visitante foram marcados pelo atacante francês Wissam Ben Yedder e pelo meia espanhol Pablo Sarabia. O ex-são-paulino Jonathan Calleri, de pênalti, descontou para o time da casa.

O Sevilla volta a campo no domingo, dia 25, quando receberá o Atlético de Madrid, atual vice-líder da competição, a seis pontos de distância do Barcelona, o primeiro colocado. O Las Palmas jogará um dia antes, contra o Leganés, fora de casa.