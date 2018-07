Sevilla vence Málaga e sobe provisoriamente para a vice-liderança do Espanhol

O Sevilla encontrou bastante dificuldade, mas conseguiu vencer o Málaga por 2 a 0 neste sábado, em casa, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Com gols de Ever Banega e Luis Muriel, o time anfitrião foi a 16 pontos e ficou a apenas dois de distância do líder Barcelona. Os visitantes estão em penúltimo, com um ponto.

A vitória só veio no segundo tempo. E começou a ser construída graças a um pênalti assinalado aos 23 minutos. O argentino Banega bateu e abriu o placar. O Sevilla aproveitou o embalo, foi para cima e ampliou dois minutos mais tarde com o colombiano Muriel. Com a vantagem, os anfitriões seguraram o resultado, enquanto o Málaga não teve forças para reagir.

Os times folgam no próximo final de semana por conta dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. O Sevilla volta a campo no dia 14, sábado, quando visitará o Athletic Bilbao. O Málaga jogará no dia 15, em casa, contra o Leganés.

Ainda neste sábado, o La Coruña derrotou o Getafe por 2 a 1, em casa. Lucas Perez e Andone marcaram os gols da vitória. Amath descontou para os visitantes. Com o resultado, o time anfitrião subiu para o 15º lugar, com sete pontos, enquanto que o Getafe está em 11º, com oito.

Barcelona e Real Madrid entram em campo neste domingo pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão, que tem 100% de aproveitamento, receberá o Las Palmas, enquanto que a equipe de Cristiano Ronaldo jogará contra o Espanyol, em casa.