Sevilla vence no sufoco e vai à Liga dos Campeões

Graças a um gol marcado nos acréscimos do tempo normal, o Sevilla venceu o Almería por 3 a 2, neste sábado, fora de casa, e assim assegurou uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com a vitória, o time do atacante Luís Fabiano e do volante Renato se garantiu na quarta posição da tabela, com 63 pontos, um à frente do quinto colocado Mallorca, que neste sábado bateu o Espanyol por 2 a 0, em casa.

Rodri, aos 48 minutos da etapa final, marcou o gol que deu ao Sevilla a vaga na principal competição do futebol europeu. O gol, além de garantir um lugar no torneio, deixou a equipe ainda mais confiante para enfrentar o Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira, na final da Copa do Rei.

Na partida deste sábado, Luís Fabiano iniciou no banco de reservas, mas mesmo assim o Sevilla saiu em vantagem com um gol de Kanouté, aos 16 minutos do primeiro tempo. Aos 44 minutos, porém, o Almería chegou ao empate por meio de Soriano.

Na etapa final, Chico, contra, recolocou o Sevilla em vantagem no marcador. O resultado voltava a deixar o time na Liga dos Campeões, mas a situação da equipe começou a se complicar em seguida, com a expulsão de Negredo.

Com isso, o Almería teve mais espaços para chegar ao empate aos 33 minutos, com Ortiz. Porém, na base da raça e da superação, o Sevilla conseguiu vencer mesmo em desvantagem numérica de jogadores, graças ao gol marcado por Rodri aos 48 do tempo normal.

Com a derrota, o Almería, que já não aspirava mais nada na competição, ficou na 13.ª posição da tabela, com 42 pontos.

NA LIGA EUROPA - Outras quatro partidas movimentaram a rodada deste sábado no Campeonato Espanhol, que será encerrado neste domingo.

Em uma delas, o Getafe soube se aproveitar do fato de o Atlético de Madrid ter poupado titulares visando a final da Copa do Rei para bater o adversário por 3 a 0, em casa. Com o resultado, o time assegurou a sexta posição da tabela, com 58 pontos, e consequentemente uma vaga na Liga Europa.

O Getafe ficou dois pontos à frente do Villarreal, do atacante brasileiro Nilmar, que empatou com o Zaragoza por 3 a 3 e fechou o Espanhol na sétima posição, com 56 pontos.

Também neste sábado, o La Coruña perdeu para o Athletic Bilbao por 2 a 0 na partida que marcou a primeira partida completa como titular do lateral brasileiro Filipe Luís, depois de cinco meses.

O jogador fraturou o perônio no último dia 24 de janeiro. Curiosamente, a lesão ocorreu justamente ao marcar o gol da vitória contra o Athletic Bilbao, em casa, naquela ocasião.