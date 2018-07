Sevilla vence Osasuna e encerra jejum no Espanhol

Foi também a primeira vitória do técnico Michel à frente do time, após assumir o cargo no último dia 7. O resultado levou o Sevilla aos 29 pontos, na décima posição da tabela. Já o Osasuna perdeu a chance de entrar na zona de classificação para a Liga Europa e estacionou nos 31 pontos, na oitava colocação.

Na próxima rodada, o Sevilla tentará manter o embalo diante do Valencia, terceiro colocado no campeonato, fora de casa, no próximo dia 26. Já o Osasuna receberá o Granada, em casa, no mesmo dia.