Sevilla derrota Valladolid, passa Barcelona e assume a liderança do Espanhol

O Campeonato Espanhol tem um novo líder e não é um dos gigantes Real Madrid ou Barcelona, mas o Sevilla, que derrotou o Valladolid em casa, no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, por 1 a 0, ultrapassou Atlético de Madrid e o próprio Barça, assumindo a ponta da tabela.

O Sevilla, antes terceiro colocado, foi aos 26 pontos e se beneficiou do empate em 1 a 1 entre Atlético e Barcelona no sábado, para ficar um ponto à frente do time catalão, vice-líder, e com dois de vantagem da equipe de Madri. Essa é a primeira vez que o clube de Sevilha lidera a competição nesta temporada.

O Valladolid, que pertence a Ronaldo Fenômeno - o ex-jogador brasileiro adquiriu 51% das ações do clube espanhol em setembro deste ano por 21 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões, na cotação atual) - tem pretensões mais modestas e ocupa a 12ª posição na tabela, com 17 pontos.

Emprestado pelo Milan, o atacante português André Silva fez aos 30 minutos do primeiro tempo o gol que garantiu o triunfo do Sevilla. A equipe visitante ainda chegou a balançar as redes duas vezes, mas o árbitro anulou os gols por impedimento.

Mais cedo, o Athletic Bilbao, que briga contra o rebaixamento (ocupa a 18ª posição, com 11 pontos) empatou em casa em 1 a 1 com o Getafe, décimo colocado, com 17 pontos, chegou à marca negativa de 12 jogos sem vitória e não conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Peru Nolaskoain marcou para o time mandante e Jaime Mata deixou tudo igual.