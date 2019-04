Sevilla supera Valladolid, passa Valencia e acirra briga pela Liga dos Campeões

O Sevilla sofreu, mas venceu o Real Valladolid fora de casa por 2 a 0 neste domingo e se acirrou a briga por uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. A partida foi válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol e começou a ser decidida a apenas seis minutos do fim do tempo regulamentar, quando o volante Roque Mesa abriu o placar. Nos acréscimos, Munir El Haddadi garantiu o triunfo para os visitantes.

Com o resultado, o Sevilla ultrapassou o Valencia e chegou à quinta colocação, com 49 pontos. Só não assumiu o quarto lugar pois, também neste domingo, o Getafe obteve uma vitória magra, mas muito importante, por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao (9º) e continua, assim, no grupo dos times que vão à Liga dos Campeões, com 50 pontos. O atacante espanhol Angel Rodriguez anotou o gol do triunfo do Getafe.

Já o Real Valladolid, de propriedade de Ronaldo, é o 16º lugar, com 29 pontos. A posição é perigosa, já que o time está a apenas um ponto da zona de rebaixamento, cujo primeiro ocupante é o Celta, que ainda joga na rodada.

O primeiro tempo foi equilibrado. O Sevilla, porém, foi o mais perigoso. Aos 10 minutos, após cobrança de escanteio, o defensor argentino Gabriel Mercado cabeceou no travessão. Um pouco mais tarde, logo após a marca de 30 minutos, foi a vez de Ben Yedder assustar. O centroavante francês balançou as redes, mas o gol foi invalidado após revisão do árbitro de vídeo. O VAR flagrou empurrão de Franco Vasquez sobre Oscar Plano, invalidando o 1 a 0.

Depois do intervalo, o Sevilla voltou superior. O próprio Ben Yedder teve uma chance clara, mas chutou por cima após receber passe a um metro e meio da baliza adversária.

O jogo se encaminhava para um desfecho dramático, mas o espanhol Roque Mesa veio ao resgate do time da Andaluzia. Ele conduziu pela intermediária esquerda, passou por dois e finalizou de direita com firmeza para abrir o placar. Nos acréscimos, após boa trama pela ponta esquerda, Munir El Haddadi recebeu livre para empurrar de esquerda às redes.

No outro jogo deste domingo do torneio nacional, o sétimo colocado Alavés empatou em 1 a 1 com o Leganés (11º).