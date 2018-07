Sevilla vence Zaragoza e assume 5.º lugar no Espanhol O Sevilla assumiu neste domingo a quinta colocação do Campeonato Espanhol ao surpreender o Zaragoza, fora de casa, por 1 a 0. Negredo marcou, de pênalti, ainda no primeiro tempo, o gol que levou o time de Sevilha a 21 pontos, deixando para trás o Málaga, agora sexto colocado. Mas a equipe de Julio Baptista ainda vai jogar, fechando esta 14.ª rodada contra o Villarreal, segunda, no La Rosaleda.