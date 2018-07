Sevilla vira no final e vira vice-líder do Espanhol

Na briga dos três grandes pelo título do Campeonato Espanhol - Barcelona, Real Madrid e o atual campeão Atlético de Madrid -, um quarto clube está se colocando no meio deles para brigar pela taça ao final da temporada. Credenciado por ser o atual vencedor da Liga Europa, o Sevilla está mostrando em campo que pode surpreender. Neste domingo, venceu de virada o Villarreal por 2 a 1, em casa, com um gols nos acréscimos, e assumiu a vice-liderança com os mesmos 22 pontos do time catalão - mas com menor saldo de gols (20 a 8).

Jogando em seu estádio, o Ramón Sánchez Pizjuán, pela nona rodada da competição, o Sevilla igualou a campanha do poderoso Barcelona com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota. Contra o Villarreal, que ocupa a oitava colocação, o time da casa viu o rival fazer 1 a 0 já aos 35 minutos do segundo tempo, com Vietto, mas teve forças para empatar aos 45, com Denis Suárez, e virar em uma cobrança de pênalti do atacante colombiano Carlos Bacca, aos 48.

Quem também subiu bem na tabela de classificação foi o Málaga, que goleou em casa o Rayo Vallecano por 4 a 0. Com os gols de Samuel García, Sergi Darder, Juanmi e Nordin Amrabat (em cobrança de pênalti), o time subiu para a sétima colocação, com 15 pontos. O rival, que vinha de boas apresentações nas últimas rodadas, segue em nono, com 11.

Ainda neste domingo, Espanyol e La Coruña empataram sem gols na Catalunha. Com o ponto conquistado, o time de Barcelona chegou a 10, na parte intermediária da tabela de classificação. O clube da Galícia, por sua vez, está agora com 8 pontos, em 16.º lugar, brigando para ficar longe da zona de rebaixamento.