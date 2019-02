Sevilla x Barcelona: onde assistir ao vivo ao confronto pelo Espanhol

Depois de disputar torneios internacionais no meio da semana, Sevilla e Barcelona voltam a se concentrar no campeonato nacional e se enfrentam neste sábado, às 12h15 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir Sevilla x Barcelona?

Sevilla x Barcelona terá transmissão da Fox Premium e acompanhamento em tempo real do Estado. O Barça entra em campo como líder do Espanhol, com 54 pontos. Já o Sevilla aparece em quarto, com 37.

As duas equipes jogaram por torneios internacionais no meio da semana passada. O Sevilla derrotou em casa a Lazio por 2 a 0 e se classificou pela segunda rodada da Liga Europa.

Já o Barcelona não passou de um empate sem gols com o Lyon, na França, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões.