Sevilla x Barcelona: onde assistir ao encontro pela Copa do Rei

Sevilla e Barcelona se encontram nesta quarta-feira para iniciar a disputa por uma vaga para a semifinal da Copa do Rei. Os tradicionais clubes espanhóis se enfrentam às 18h30 (horário de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio.

Sevilla x Barcelona não terá transmissão para o Brasil. O Barça passou pelo Levante nas oitavas de final. No primeiro jogo, o time catalão perdeu por 2 a 1, fora de casa, mas se reabilitou em seus domínios e fez 3 a 0 na partida de volta.

Já o Sevilla superou o Athletic de Bilbao. No primeiro confronto, venceu fora de casa por 3 a 1 e depois perdeu em casa por 1 a 0, mas conseguiu avançar de fase. Já no Espanhol, o Sevilla perdeu na última rodada para o Real Madrid, por 2 a 0, e o Barcelona bateu o Leganés por 3 a 1.

Jogos da Copa do Rei

Terça-feira

Getafe x Valencia

Quarta-feira

Sevilla x Barcelona

Quinta-feira

Espanyol x Betis

Real Madrid x Girona