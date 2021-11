Sexta vitória deixa Dudu confiante: 'A gente está bem, estamos nos acertando'

A sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro , com goleada sobre o Atlético-GO , por 4 a 0, no Allianz Parque, deixou Dudu entusiasmado. Se o caminho para o título nacional é difícil, pois o líder Atlético-MG também mantém boa sequência, a perspectiva de disputar a final da Libertadores, diante do Flamengo, dia 27, em Montevidéu, motiva o atacante.

"A gente está bem, estamos nos acertando, mas com muito a melhorar. A equipe está de parabéns, fizemos um grande jogo hoje, vamos descansar esses dias que temos para pensar no Fluminense domingo", disse um dos destaques da equipe de Palestra Itália.

No Brasileiro, o Palmeiras soma 58 pontos, dez atrás do Atlético-MG, com cada time tendo mais sete partidas para serem disputadas. As duas equipes vão ter um confronto direto dia 23, no Allianz Parque, pela rodada 35, quatro dias antes da final da Libertadores.

Ao fim do jogo, Dudu se encontrou com o piloto de Fórmula 1 Lando Norris. O britânico esteve presente no Allianz Parque acompanhando a vitória do Palmeiras e vestiu a camisa da equipe alviverde. O piloto da McLaren tirou fotos com o atacante e deu autógrafos em uma camisa de Abel Ferreira, que é fã de automobilismo.