Sexteto volta de empréstimo ao São Paulo, mas não será utilizado

Seis jogadores voltam ao São Paulo neste início de temporada, mas não serão utilizados pelo técnico Fernando Diniz. Os atacantes Tréllez, Léo Natel e Paulinho Boia, os meias Everton Felipe e Jonatan Gómez e o volante Araruna estavam emprestados até 2019, ainda têm contrato com o clube tricolor e buscam destino para 2020.

O sexteto foi liberado da reapresentação do elenco na manhã da última quarta-feira, no CT da Barra Funda, porque não está nos planos da comissão técnica para esta temporada. O técnico Fernando Diniz contou com 29 jogadores em campo no primeiro dia de trabalhos de 2020 e teve os desfalques de Walce, Igor Gomes e Antony, que estão com a seleção brasileira olímpica.

Dos jogadores que retornaram de empréstimo, apenas Shaylon e Brenner serão utilizados por Fernando Diniz. O meia defendeu o Bahia em 2019, enquanto o atacante voltou do Fluminense. Eles iniciaram a pré-temporada com o restante do elenco tricolor.

VEJA ABAIXO A SITUAÇÃO DE CADA JOGADOR

Tréllez

O atacante colombiano tem contrato com o São Paulo até o fim de 2021. Seu salário é considerado alto, e o clube quer emprestá-lo novamente ou vendê-lo. Em 2019, o jogador defendeu o Internacional e não teve sucesso, com 13 partidas disputadas e nenhum gol marcado.

Léo Natel

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o atacante defendeu o Apoel, do Chipre, em 2019. Disputou 31 partidas, marcou nove gols e conquistou o campeonato nacional. Voltou a treinar no CT da Barra Funda ainda no fim de 2019. Tem contrato apenas até o meio deste ano.

Paulinho Boia

Outro atacante revelado pelo São Paulo e que não terá espaço nesta temporada. Ele acumulou empréstimos ao Portimonense, de Portugal, e para o São Bento no ano passado. Seu contrato com o clube tricolor vai até o fim de 2020.

Everton Felipe

Atuou no Athletico-PR no segundo semestre de 2019 e não teve grande destaque. O Sport tentou o empréstimo do meia-atacante para 2020, mas a oferta foi recusada pelo São Paulo por causa da divisão dos salários. O jogador tem contrato com o clube tricolor até o meio de 2022.

Jonatan Gómez

O argentino se destacou pelo CSA, apesar de a equipe ter sido rebaixada no Campeonato Brasileiro. Atuou em 26 partidas e marcou cinco gols. Chegou a ser sondado por clubes estrangeiros e tem contrato com o São Paulo apenas até o meio deste ano.

Araruna

Foi revelado na base do São Paulo e pode atuar como volante ou lateral-direito. Defendeu o Fortaleza em 2019 e pode ter o empréstimo estendido para 2020 - os clubes negociam. Tem contrato com o clube tricolor até o fim deste ano.