Shakhtar assina por cinco anos com atacante do Vélez

O Shakhtar Donetsk desembolsou US$ 9 milhões (pouco mais de R$ 20 milhões) para convencer o Vélez a liberar o atacante. Também nesta pré-temporada, o clube ucraniano investiu pesado no mercado brasileiro, acertando com o volante Fernando, do Grêmio, e o atacante Wellington Nem, do Fluminense.

Ferreyra foi revelado pelo Banfield e chegou ao Vélez Sarsfield no ano passado, quando ajudou o clube a conquistar o Torneio Inicial do Campeonato Argentino ao anotar 13 gols. No total, o atacante, que tem passagens pela seleção sub-20 de seu país, fez 32 gols em 79 partidas do Argentino.