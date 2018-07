Shakhtar diz que poderia ter feito mais gols no Chelsea

"Acredito que inclusive podíamos ter ganho por mais, mas o Petr Cech esteve muito bem no gol", disse. "Estou feliz com a nossa exibição. Atacamos realmente bem e impedimos o Chelsea de praticar o seu futebol. Criamos várias oportunidades, mas só marcamos dois gols. É um triunfo muito importante, mas ainda não alcançamos nada", completou.

Para Lucescu, o atual time do Chelsea é ainda melhor do que o campeão continental na última temporada. Por isso, a vitória do Shakhtar foi ainda mais relevante. "Tenho que dizer que esta equipe do Chelsea é mais forte do que aquela que ganhou a Liga dos Campeões na temporada passada. Isso torna a nossa vitória ainda mais importante", afirmou.

O triunfo de terça-feira deixou o Shakhtar na liderança do Grupo E da Liga dos Campeões, com sete pontos. Lucescu, porém, avaliou que a situação da equipe ainda não é confortável e previu um duelo complicado com o Chelsea, no dia 7 de novembro, em Stamford Bridge.

"Estou certo que o Chelsea vai estar muito melhor em Londres. Hoje defendemos bastante, enquanto na Inglaterra eles têm uma enorme vantagem sobre todos, pois ainda não perderam nesta temporada. Mas não sei o que será melhor para nós: enfrentar uma equipe defensiva ou uma ofensiva. Tudo depende do que acontecer em campo", disse.