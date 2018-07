Shakhtar Donetsk anuncia a realização de cinco jogos no Brasil

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, confirmou nesta sexta-feira que vai fazer neste mês de janeiro uma excursão pelo Brasil, quando vai fazer cinco partidas contra times locais e passar por quatro capitais: Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília. Das partidas marcadas, duas serão pelo torneio amistoso Copa Granada e outras três serão amistosos.

O primeiro jogo do Shakhtar no Brasil será no dia 16 de janeiro, contra o Bahia, em Salvador. Dois dias depois o elenco viaja para Brasília, onde enfrenta o Flamengo. No dia 21, o adversário será o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Na sequência, os dois últimos compromissos serão em Porto Alegre, contra o Inter, e novamente em Braspilia, dessa vez contra o Cruzeiro.

O Shakhtar é um dos times europeus com a maior presença de brasileiros no elenco. São 13, alguns com passagem inclusive pela seleção brasileira como o volante Fernando, o meia Douglas Costa e os atacantes Bernard e Luiz Adriano. Com isso, os amistosos contra times brasileiros vão marcar ainda reencontros como o de Bernard contra o Atlético-MG e de Luiz Adriano diante do Inter.

Segundo nota oficial do clube, todas as partidas em território brasileiro devem ser transmitidas pela televisão ucraniana. O time ganhou o último campeonato e na edição atual é o vice-líder, atrás apenas do Dínamo de Kiev. Com o forte inverno no país, o calendário é interrompido e só retorna no fim de fevereiro.

Calendário de jogos:

16 de janeiro. Shakhtar x Bahia, Salvador

18 de janeiro. Shakhtar x Flamengo, Copa Granada, Brasilia

21 de janeiro. Shakhtar x Atlético Mineiro, Belo Horizonte

23 de janeiro. Shakhtar x Internacional, Porto Alegre

25 de janeiro. Shakhtar x Cruzeiro, Copa Granada, Brasilia