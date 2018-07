Shakhtar e Ajax vencem e se classificam para o mata-mata da Liga Europa

Com gols brasileiros, o Shakhtar Donetsk se garantiu no mata-mata da Liga Europa nesta quinta-feira, ao derrotar o Gent por 5 a 3, na Bélgica. Nesta mesma rodada, o Ajax e o Schalke também se classificaram para a próxima fase. Já o Nice, do italiano Mario Balotelli, voltou a decepcionar na competição e agora tem chances remotas de avançar no torneio continental.

Jogando em Gent, o Shakhtar começou perdendo, ao sofrer um dos gols mais rápidos da história da competição. Aos 15 segundos, Kalifa Coulibaly abriu o placar para a equipe belga. Mas esta vantagem logo seria pulverizada. Antes do intervalo, o time ucraniano já vencia por 3 a 1, graças aos gols dos brasileiros Marlos e Taison e do ucraniano Taras Stepanenko.

Na segunda etapa, Fred também deixou sua marca e Facundo Ferreyra anotou o quinto gol dos visitantes. O Gent chegou a sonhar com uma reação, com os gols de Jeremy Perbet e Danijel Milicevic, mas não passou disso.

Com o triunfo, o Shakhtar chegou aos 12 pontos e não pode mais ser alcançado pelos rivais do Grupo H. O segundo colocado é o Braga, que derrotou o Konyaspor por 2 a 1, em casa, e soma agora cinco pontos. O Gent aparece em terceiro lugar, com quatro pontos. Braga e Gent agora brigam pela segunda vaga da chave no mata-mata.

Pelo Grupo G, o Ajax confirmou sua classificação ao derrotar o Celta de Vigo por 3 a 2, na Holanda. A equipe da casa chegou a abrir 3 a 0 - gols de Kasper Dolberg, Hakim Ziyech e Amin Younes - e permitiu a reação do rival espanhol, que não alcançou o empate.

O resultado classifica o Ajax, mesmo com 10 pontos, porque somente o Standard Liège ou o Celta podem alcançá-lo na tabela. As duas equipes têm cinco pontos cada e se enfrentam na próxima rodada, garantindo assim ao menos uma das vagas ao Ajax no mata-mata. Nesta quinta, o Standard Liège bateu o Panathinaikos por 3 a 0, fora de casa.

No Grupo I, o Schalke contou com gols do brasileiro Júnior Caiçara e do argelino Nabil Bentaleb para superar o Krasnodar por 2 a 0, na Alemanha. Com o resultado, o time alemão chegou aos 12 pontos e agora só pode ser alcançado pelo Krasnodar, que tem seis pontos.

No outro jogo da chave, o Salzburg foi até a França para vencer o Nice por 2 a 0. O time francês poupou alguns titulares porque está focado no Campeonato Francês, que lidera atualmente. Balotelli foi titular, mas passou em branco nesta quinta.

O Nice é o lanterna do grupo, com apenas três pontos. Para se classificar, terá que vencer seus dois jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados.