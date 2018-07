Shakhtar e Fenerbahce duelarão na 3ª fase preliminar da Liga dos Campeões

O sorteio foi realizado de modo a separar os clubes campeões nacionais (Rota dos Campeões) dos que não conquistaram títulos na última temporada europeia (Rota da Liga). Apenas a "Rota da Liga" já tem os seus confrontos definidos, pois a segunda fase preliminar da Liga dos Campeões ainda não está encerrada e os classificados entrarão na "Rota dos Campeões".

No confronto que promete mais equilíbrio na terceira fase preliminar do torneio continental, o Shakhtar Donetsk vai medir forças com o Fenerbahce, que voltará a disputar torneios organizados pela Uefa após dois anos de suspensão por envolvimento em manipulação de resultados.

Após avançar até as quartas de final da última edição da Liga dos Campeões, o Monaco terá pela frente o suíço Young Boys. O Ajax vai encarar o Rapid Viena, enquanto o CSKA Moscou medirá forças com o Sparta Praga.

O Panathinaikos foi sorteado para encarar o belga Brugge, mas ainda pode obter uma vaga direto na fase de grupos da Liga dos Campeões. Essa possibilidade existe porque o Olympiacos, o atual campeão grego, está sendo investigado por suposto envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados, o que pode provocar a sua exclusão do torneio continental.

No sorteio envolvendo os campeões nacionais, ficou definido que o suíço Basel, que avançou ao mata-mata da última Liga dos Campeões, vai encarar o vencedor do confronto entre Lech Poznan (Polônia) e Sarajevo (Bósnia-Herzegovina). O checo Viktoria Plzen enfrentará Hibernians (Malta) ou Maccabi Tel Aviv (Israel). Já o austríaco Red Bull Salzburg duelará com Malmo (Suécia) ou Zalgiris Vilnius (Lituânia).

Os jogos de ida serão disputados nos dias 28 e 29 de julho, com os confrontos de volta sendo realizado em 4 e 5 de agosto.