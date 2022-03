Ucraniano Shakhtar confirma transferência do volante Maycon ao Corinthians

O Shakhtar Donetsk confirmou nesta quinta-feira que emprestou o volante Maycon ao Corinthians até o fim deste ano. O clube brasileiro ainda não oficializou o acerto, à espera de questões burocráticas relativas à transferência internacional. A contratação já era esperada desde o início da semana, quando as negociações avançaram rapidamente, uma vez que o prazo para inscrever jogadores na Copa Libertadores se encerra neste fim de semana. O time paulista espera contar com a experiência internacional do meio-campista na competição sul-americana.

Com um elenco mais velho, com jogadores como Paulinho, Willian e Renato Augusto, o técnico Vítor Pereira chegou a falar sobre reforços nas últimas semanas. Em Maycon, ele terá experiência e também juventude, uma vez que o jogador tem apenas 24 anos. Além disso, o volante tem forte identificação com o clube porque foi formado na base corintiana.

O reforço da equipe paulista se tornou profissional em 2016 e chegou a ter uma passagem pela Ponte Preta, por empréstimo, no mesmo ano. Ao retornar ao time da capital, ficou marcado por ter feito o gol de pênalti que deu ao Corinthians o título do Paulistão de 2018, na final sobre o Palmeiras.

No mesmo ano, Maycon se transferiu para o time ucraniano pelo valor de 6,6 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões, no câmbio da época). Pela equipe europeia, acumulou 98 partidas, com oito gols e quatro títulos conquistados. Mas a situação difícil no país, em razão da invasão da Rússia, atrapalhou o futebol local. O torneio ucraniano parou uma semana antes de começar e os jogadores, muitos brasileiros, tiveram de deixar o país às pressas por causa da guerra, que perdura.

Nas últimas semanas, o Shakhtar vem liberando seus atletas, principalmente por contratos de empréstimo. Com o país em guerra, não há expectativa para a retomada da normalidade nas disputas esportivas na Ucrânia. A partida da repescagem das eliminatórias para a Copa do Catar da seleção foi adiada para junho.