Shakhtar vence Partizan e se aproxima de vaga; Arsenal perde

O Shakhtar dominou a partida diante de 20.000 barulhentos torcedores sérvios e subiu para a primeira colocação na chave depois que o Arsenal perdeu de 2 x 0 para o Braga, de Portugal.

O meio-campista Taras Stepanenko fez o primeiro gol do Shakhtar pouco depois intervalo, e os brasileiros Jádson e Eduardo completaram o placar numa noite fria.

O Partizan, eliminado graças à derrota em casa para o Braga por 1 x 0 na rodada anterior, ampliou sua série sem vitórias na fase de grupos da Liga dos Campeões para 11 jogos com outra performance ruim.

Com a vitória, a equipe ucraniana foi a 12 pontos, três a mais que o Arsenal, que supera o português Braga no saldo de gols.

Jogando em casa, o Braga fez 2 x 0 no Arsenal com gols do brasileiro Matheus.