Shakira divulga clipe para a Copa com Carlinhos Brown e Neymar

SÃO PAULO - Após o lançamento do clipe da música oficial da Copa do Mundo na semana passada, a cantora Shakira, divulgou por meio de seu canal no Youtube, nesta quinta-feira, o clipe da música "Dare (La La La)", que também faz parte do CD oficial do Mundial. O vídeo, que é cantado em parceria com Carlinhos Brown, tem a participação especial de diversos jogadores que estarão em campo a partir do próximo dia 12 no Brasil.

A música já havia sido lançada há algumas semanas. Porém, a nova versão, possui a temática da Copa do Mundo, também mostrando bandeiras dos países, crianças jogando futebol e pessoas em trajes típicos da cultura brasileira. Durante o clipe, que tem 3min31s de duração, aparecem jogadores como Neymar, Lionel Messi, Sergio Aguero, Cesc Fábregas, além de Piqué, zagueiro da seleção espanhola e marido da cantora colombiana.

Dentre outros atletas que também fazem parte do clipe, destaca-se a figura de Radamel Falcao García, que se recupera de lesão no joelho e não é presença confirmada na Copa, além de Eric Abidal, que sequer esteve presente na pré-lista de convocados da seleção francesa. Outro detalhe do vídeo foi a inclusão do pequeno Milan, filho de Shakira e Piqué, que aparece chutando uma bola na direção de um elefante a partir de 1min57s.

A cantora colombiana ficou famosa no mundo do futebol após interpretar a música "Waka Waka", que foi o principal tema da Copa na África do Sul. A canção, considerada uma das melhores da história dos Mundiais, foi muito relembrada na última semana, após o lançamento do clipe de "We Are One (Ole Ola)", interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte, e que é a música tema da Copa no Brasil.