Shakira exalta Copa e diz: 'Futebol mudou minha vida'

A cantora colombiana Shakira respondeu com bom humor ao questionamento de um jornalista que perguntou como seu marido, o zagueiro espanhol Gerard Piqué, reagiu após a eliminação precoce da Espanha na Copa do Mundo. Ela confirmou que o defensor do Barcelona ficou muito chateado, mas disse que ajudou o companheiro a se reerguer.

"É claro que o Gerard ficou bem triste, mas eu tenho minha maneira de animá-lo", disse a cantora, arrancando risos dos presentes. Shakira participou de uma coletiva de imprensa no Maracanã ao lado do rapper haitiano Wyclef Jean, do guitarrista mexicano Carlos Santana e dos músicos brasileiros Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Alexandre Pires. Todos participarão da festa de encerramento da Copa do Mundo, neste domingo.

A colombiana e o zagueiro espanhol se conheceram no Mundial da África do Sul, em 2010. "O futebol mudou minha vida de formas tão diferentes, e afetou de níveis tão diferentes, todas positivas", declarou a Shakira.

"Não vou me esquecer nunca que em 2010 eu encontrei o amor da minha vida, e se não fosse pelo futebol e pela Copa do Mundo, meu filho não estaria no mundo hoje. Poder estar aqui tem uma enorme significância", disse a cantora, que irá se apresentar pela terceira vez consecutiva num evento oficial de Copa do Mundo.

Bem à vontade, a colombiana se demonstrou uma verdadeira entusiasta do futebol. "As paixões que isso (Copa do Mundo) traz para as pessoas, a união que traz em todas as culturas, religiões, níveis sociais. Todos levamos as mesmas esperanças, nosso patriotismo, e isso intensifica as sensações mais sublimes e mais nobres que despertam com o futebol."