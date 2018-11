Shanghai SIPG fatura seu 1º título chinês e encerra hegemonia do Guangzhou

O Shanghai SIPG, clube defendido pelos brasileiros Hulk, Oscar e Elkeson, faturou nesta quarta-feira o título do Campeonato Chinês com uma rodada de antecedência para o fim da competição ao vencer o Beijing Renhe por 2 a 1, em casa.

Com o triunfo, a equipe de Xangai quebrou a hegemonia do Guangzhou Evergrande, vencedor das sete últimas edições do torneio nacional. O resultado desta quarta levou o novo campeão aos 68 pontos, oito à frente justamente do Guangzhou, que em outra partida do dia foi derrotado por 2 a 0 pelo Chongqing Lifan, fora de casa.

Assim, a equipe que conta em seu elenco com os brasileiros Paulinho, Anderson Talisca, Alan e Ricardo Goulart estacionou nos 60 pontos na vice-liderança e não tem mais como alcançar o líder. Fernandinho, ex-Flamengo, Grêmio e São Paulo, e Sebá, ex-Cruzeiro, foram os autores dos gols do Chongqing nesta quarta.

Essa foi a quarta vez que o atacante Elkeson conquista o título chinês, que ele faturou anteriormente em 2013, 2014 e 2015 pelo Guangzhou Evergrande. Com o novo feito, ele se tornou o primeiro jogador a ser campeão desta competição por dois times diferentes.

"Estou muito feliz por conquistar esse título com o Shanghai. Estávamos em busca disso. O clube, os torcedores e nós, jogadores, merecemos. Trabalhamos muito para que esse momento chegasse. Para mim, esse título tem um gosto ainda mais especial. Eu me tornei tetracampeão chinês e o único jogador a ganhar por dois clubes diferentes", comemorou Elkeson após a vitória conquistada nesta quarta-feira.

Ex-São Paulo, Internacional e Chelsea, e titular da seleção brasileira na Copa de 2014, o meia Oscar foi escalado entre os 11 jogadores que começaram o duelo contra o Beijing Renhe nesta quarta, assim como ocorreu com Elkeson. O usbeque Odil Akhmedov abriu o placar para os donos da casa aos 20 minutos do primeiro tempo e Lei Wu ampliou para 2 a 0 já aos dois da etapa final. Makhete Diop descontou aos 20 para os visitantes, mas não conseguiu impedir a festa dos campeões, que puderam festejar o título diante dos seus torcedores.

Agora com o troféu já garantido, o Shanghai SIPG fechará a sua campanha no próximo sábado, quando encara o Tianjin Quanjian, do atacante Alexandre Pato, fora de casa. Será o término de uma trajetória na competição na qual contabilizou até aqui 21 vitórias, cinco empates e apenas três derrotas em 29 jogos.