Shaqiri celebra boa fase e projeta duelo com Argentina

Eleito o melhor em campo pela segunda vez em três jogos neste Mundial, Xherdan Shaqiri, de 22 anos, é o principal nome suíço na Copa. Jogador do Bayern de Munique, ele mostrou nesta quarta porque está no elenco da equipe alemã de Pep Guardiola e com três gols deu a classificação à sua seleção.

Shaqiri nasceu em Gjilan, no sudeste de Kosovo, filho de uma família de origem albanesa que emigrou para a Suíça quando ele ainda era pequeno. Ele cresceu na cidade de Augst, perto da Basileia, e começou sua carreira no pequeno SV Augst. Depois logo foi contratado pelo Basel, um dos maiores clubes do país. Mais tarde, em 2012, ele foi contratado pelo Bayern e atua em um dos elencos mais renomados do mundo. Em 66 jogos pelo clube da Baviera, já marcou 16 gols.

Assim como no primeiro jogo da Copa, contra o Equador, quando comandou a virada por 2 a 1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Shaqiri mostrou nesta quarta desenvoltura na criação das jogadas e foi peça importante na marcação. Mesmo assim, ele fez questão de dividir a vitória com todos do elenco.

"O mais importante é que conseguimos vencer e aparecer como um time. Mostramos nossa interação em campo e foi uma coisa inacreditável o que fizemos. Muitas coisas são possíveis e temos mais uma decisão pela frente", disse Shaqiri, já fazendo uma projeção do confronto contra a Argentina.

Sobre sua atuação, ele mais uma vez fez questão de enaltecer a força do elenco de Ottmar Hitzfeld, mas admitiu toda sua alegria. "Quando fazemos uma Copa do Mundo num lugar como esse é realmente uma coisa maravilhosa (marcar três vezes). Não conseguimos dividir os gols entre outros jogadores, mas foi maravilhoso mesmo assim", disse ele ainda no gramado da Arena Amazônia.