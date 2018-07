Shaqiri deixa a Inter de Milão e se transfere para o Stoke City

O Stoke City fechou uma contratação de peso. Nesta terça-feira, o pequeno clube inglês, que disputa a primeira divisão, anunciou a contratação do meia Xherdan Shaqiri, que estava na Inter de Milão, por 12 milhões de libras (aproximadamente R$ 66 milhões).

O valor é recorde na história do Stoke City, superando as 10 milhões de libras desembolsadas em 2011 para contratar o centroavante Peter Crouch. E além de anunciar a chegada de Shaqiri, o clube revelou que assinou um contrato por cinco temporadas com o meia de 23 anos.

O Stoke City vem sendo bastante ativo na atual janela de transferências, tanto que Shaqiri foi o nono jogador contratado pelo clube - até então, o meia Ibrahim Afellay, ex-Barcelona, era considerado o principal reforço a chegar ao time nas últimas semanas.

A contratação de Shaqiri vinha sendo especulada nos últimos dias, principalmente após o suíço acompanhar no Britannia Stadium, no domingo, a derrota por 1 a 0 para o Liverpool, em duelo pela primeira rodada do Campeonato Inglês. E a expectativa é para que ele possa estrear no próximo sábado, em duelo com o Tottenham.

Shaqiri iniciou a sua carreira no Basel e passou pelo Bayern de Munique antes de ser contratado pela Inter de Milão no ano passado. O meia já marcou 17 gols em 46 partidas pela seleção da Suíça, tendo participado das duas últimas Copas do Mundo. Na do ano passado, inclusive, ele marcou três vezes em partida contra Honduras.