Shearer critica trabalho de Capello na seleção inglesa

Capello é alvo de fortes críticas da imprensa britânica desde a decepcionante campanha da Inglaterra na Copa do Mundo na África do Sul, neste ano, e a derrota da equipe por 2 a 1 para a França, em Wembley, na quarta-feira provocou um debate mais aprofundado sobre o futuro do treinador.

"Fabio [Capello] está aqui há dois anos e meio e eu não tenho certeza que nós realmente avançamos neste período", disse Shearer, que marcou 30 gols em 63 partidas disputadas pela seleção da Inglaterra, em entrevista à Rádio BBC. "Se cada jogador da Inglaterra estiver apto, não tenho certeza de que ele saberia o sistema que ele desejaria que a equipe jogasse ou quais jogadores ele quer em campo".

Capello substituiu Steve McClaren como técnico da Inglaterra em dezembro 2007 e foi saudado como um salvador que liderou a equipe a obter com facilidade a classificação para a Copa do Mundo. Mas a Inglaterra foi eliminada nas oitavas de final pela Alemanha, fazendo surgir críticas aos estilo de jogo da seleção.

A equipe iniciou a sua participação nas Eliminatórias da Eurocopa de 2012 com vitórias sobre a Bulgária e a Suíça, mas um empate por 0 a 0 com Montenegro, em casa, seguido pela derrota no amistoso contra a França aumentou a pressão sobre Capello.