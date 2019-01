Sheffield Wednesday vence e encara o Chelsea na Copa da Inglaterra

Com um gol de Atdhe Nuhiu, a um minuto do segundo tempo, o Sheffield Wednesday, da segunda divisão inglesa, derrotou o Luton Town, da terceira divisão, por 1 a 0, nesta terça-feira, e garantiu vaga na próxima fase da Copa da Inglaterra. No dia 27, em Londres, o Sheffield Wednesday vai enfrentar o Chelsea por uma vaga nas oitavas de final da competição.

O Shrewsbury Town, da terceira divisão, obteve uma sensacional vitória, de virada, no campo do adversário, ao bater o Stoke City, da segunda divisão, por 3 a 2.

Tyrese Campbell marcou duas vezes e deixou o time da casa em vantagem com 36 minutos de jogo. Mas James Bolton, aos 32, Fejiri Okenabirhie (de pênalti), aos 34, e Josh Laurent, aos 36 da etapa final, garantiram a classificação.

O Newcastle, antepenúltimo colocado no Campeonato Inglês, precisou da prorrogação para eliminar o Blackburn Rovers, da segunda divisão.

Em 22 minutos, o Newcastle abriu 2 a 0, fora de casa, com gols de Sean Longstaff e Callum Roberts. O Blackburn reagiu ainda no primeiro tempo e igualou o placar, com gols de Adam Armstrong e Darragh Lenihan. No tempo extra, Joselu e Ayoze Perez fizeram os gols da vitória do Newcastle.

No dia 26, o Newcastle vai receber o Watford, enquanto o Wolverhampton Wanderers visita o Shrewsbury Town.