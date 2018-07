Sheik é poupado, mas disputará amistoso contra Desportiva

O Flamengo fez neste sábado o último treino antes de viajar para o Espírito Santo, onde disputará amistoso com a Desportiva Ferroviária no domingo, em Cariacica. O principal destaque do treino foi a ausência de Emerson Sheik. O atacante foi poupado, mas começará a partida entre os titulares.

O técnico Oswaldo de Oliveira, no entanto, deverá ter duas baixas. O atacante Paolo Guerrero está na seleção peruana para a disputa das Eliminatórias e não joga. E o meia Everton, com dores na parte anterior da coxa esquerda, ficará no Rio para fazer tratamento médico.

Oswaldo fez um trabalho tático neste sábado de titulares contra reservas. O time principal venceu por 2 a 0 com gols de Kayke e Paulinho. A equipe que deve entrar em campo no domingo terá: Paulo Victor, Ayrton, César Martins, Samir e Jajá; Márcio Araújo, Canteros e Alan Patrick; Paulinho, Emerson Sheik e Kayke.

O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O time rubro-negro ocupa a sétima colocação com 44 pontos, a dois de distância do G4.