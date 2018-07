Sheik não fala da arbitragem: 'Minha perna está machucada'

O atacante Emerson Sheik evitou polemizar após sua expulsão no clássico entre São Paulo e Corinthians, pela Libertadores. "Não quero falar nada, vou ver as imagens", afirmou o jogador, fazendo um adendo. "Só sei que minha perna está muito machucada", continuou.

O jogador do Corinthians acertou Rafael Toloi em um lance sem bola e tomou cartão vermelho direto aos 18 minutos do primeiro tempo. O presidente do clube, Roberto de Andrade, preferiu não culpar seu atleta e ficou bravo quando perguntado se a diretoria poderia multar o atleta.

Essa foi a sexta expulsão de Sheik com a camisa do Corinthians e o técnico Tite também evitou colocar mais responsabilidade em cima de seu atleta. "Eu não falo de arbitragem. Acho que tem outros aspectos a se considerar nessa jogada, mas os problemas de vestiário são resolvidos lá dentro", afirmou.

No lance da expulsão, Toloi disputa a bola com Sheik e acaba pisando na perna do jogador ao tentar pegar a bola. Então o zagueiro do São Paulo cobra rápido a falta e é atingido por trás, fora do lance, por Sheik. Apesar do histórico de polêmicas no clubes, os companheiros evitaram colocar a culpa no atacante. "É preciso ter tranquilidade nesse momento. Não podemos acusar ele", conclui Elias.