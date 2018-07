Sherwood esbanja orgulho após assumir o Tottenham

Sherwood foi efetivado na segunda-feira, após se tornar interino na semana passada por causa da demissão do português André Villas-Boas, que saiu depois de ser goleado por 5 x 0 pelo Liverpool, em casa.

"É uma honra ser o técnico desse clube", disse o ex-jogador da seleção inglesa ao site dos Spurs.

"Eu o conheço das raízes ao time principal, trabalhei em cada nível do futebol do clube e joguei aqui, então eu o conheço melhor que a maioria. Espero que isso me ajude a levar o clube à frente".

Os Spurs, sétimos colocados no Campeonato Inglês, decidiram promover o inexperiente Sherwood, que era técnico das categorias de base.

O profissional de 44 anos ganhou a liga como capitão do Blackburn, em 1995, antes de assinar com os Spurs, quatro anos depois.

Sherwood ficou em White Hart Lane até 2003 e chegou a mais de 100 partidas pelo clube. Voltou cinco anos depois fazer parte da comissão técnica.

Seu primeiro jogo como interino foi uma derrota por 2 x 1 nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa para o West Ham, semana passada, mas os Spurs se recuperaram com uma vitória por 3 x 2 sobre o Southampton, no domingo passado.

"Se você me cortar ao meio, eu sangro as cores do clube", disse Sherwood, nesta terça-feira.

Os Spurs, a seis pontos do líder Liverpool, jogam contra o West Bromwich, na quinta-feira.