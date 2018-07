Shevchenko anuncia despedida da seleção ucraniana

Aos 35 anos, Shevchenko quer abrir espaço para os mais jovens. "Eu acho que é a hora de dar a oportunidade para os jogadores mais jovens. Eles têm um grande futuro pela frente", disse o atacante do Dínamo de Kiev.

Shevchenko encerra sua carreira internacional como maior artilheiro da história da seleção ucraniana: foram 48 gols em 111 jogos, mais do que o triplo do que qualquer outro. Ele também participou dos dois grandes momentos do futebol local: a Copa do Mundo de 2006 e, agora, a Eurocopa, realizada na Ucrânia em conjunto com a Polônia.

Tal carreira merece uma despedida mais honrosa. "Se possível, quero jogar um jogo a mais. Será provavelmente um amistoso. Eu vou pedir a organização desta partida", disse Shevchenko.