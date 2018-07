Shevchenko é convidado para ser técnico da Ucrânia

O presidente da federação, Anatoliy Konkov, foi quem fez o convite a Shevchenko, que abandonou a carreira de jogador profissional após a última Eurocopa, sediada pela Ucrânia e pela Polônia. Na época, o ex-atacante anunciou que entraria para a política, mas não foi eleito para o parlamento nacional no mês passado.

Shevchenko foi um dos maiores jogadores da história do futebol ucraniano e teve uma carreira profissional de 18 anos. Seu melhor momento foi quando atuava pelo Milan, clube com o qual se sagrou campeão da Liga dos Campeões da temporada 2002/2003. Ele ainda passou por Dínamo de Kiev e Chelsea, e pela seleção disputou a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.