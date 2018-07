Shevchenko marca aposentadoria para depois da Eurocopa 2012

"Devo encerrar minha carreira após a Euro", disse Shevchenko, de 34 anos e que atua pelo Dínamo de Kiev, ao canal de televisão 2+2.

Shevchenko, que disputou recentemente sua partida de número 100 com a camisa da seleção ucraniana, espera também conseguir se sagrar campeão nesta temporada com o Dínamo, segundo colocado no campeonato local, atrás do Shakhtar Donetsk.

O atacante retornou em agosto de 2009 ao Dínamo, clube no qual foi revelado pelo lendário ex-técnico da União Soviética Valeri Lobanovsky.

Naquela época, formou com Sergei Rebrov uma histórica dupla de ataque que ajudou o time a chegar às semifinais da Liga dos Campeões em 1999.

Após deixar Kiev, Shevchenko defendeu por sete temporadas consecutivas o Milan, e em 2006 foi vendido ao Chelsea. Após duas temporadas marcadas por lesões, foi emprestado no ano passado ao Milan.

Ao retornar a Londres, Shevchenko soube que não estava nos planos do técnico do Chelsea, o italiano Carlo Ancelotti, e decidiu retornar a Kiev.