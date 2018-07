Shevchenko se aposenta da seleção ucraniana

Shevchenko disse que pretende se despedir da seleção com um amistoso.

O atleta de 35 anos, que é o mais novo e o mais velho a marcar pela Ucrânia e o artilheiro com 48 gols em 111 partidas, ficou no banco contra os ingleses por causa de uma lesão no joelho.

Ex-atacante do Milan e do Chelsea, Shevchenko começou o torneio em grande estilo, marcando os dois gols da vitória por 2 x 1 sobre a Suécia.

O atual acordo de Shevchenko com o Dynamo Kiev termina em julho e ele expressou interesse em se transferir para a liga de futebol dos Estados Unidos.

(Reportagem de Simon Evans)