Shevchenko treina normalmente, mas ainda é dúvida na Ucrânia

DONETSK - Depois de dar um susto na torcida local, o capitão Andriy Shevchenko voltou a treinar nesta segunda-feira e aumentou suas chances de entrar em campo na última rodada da fase de grupos da Eurocopa. A Ucrânia precisa de uma vitória sobre a Inglaterra nesta terça para avançar às quartas de final.

Shevchenko havia se ausentado do treino de domingo em razão de dores no joelho esquerdo. Segundo médicos da seleção, o atacante ficara com um inchaço no local depois das duas primeiras partidas da Ucrânia na Euro.

Ao retomar os treinos nesta segunda, Shevchenko revelou que seu joelho "está ficando melhor". Principal jogador do time, o veterano marcou os dois gols da Ucrânia na vitória de virada sobre a Suécia, na estreia.

Mesmo com dores, o atleta de 35 anos deverá entrar em campo nesta terça, ainda que na base do sacrifício. Será um dos jogos mais importantes da história da Ucrânia, que disputa pela primeira vez a Euro, justamente por ser uma das sedes do torneio - a Polônia também está recebendo jogos da competição.