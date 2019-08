Shonan x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e horário da Copa Levain

O Athletico Paranaense tem nesta quarta-feira mais uma decisão pela frente. A equipe comandada por Tiago Nunes enfrenta o Shonan Bellmare, às 7h (horário de Brasília), no Shonan BMW Stadium Hiratsuka, em Hiratsuka, Japão, pela decisão da Copa Levain, a antiga Copa Suruga.

Shonan x Athetico terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil.

O Furacão vai com força máxima para a partida. O time deve ser Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Léo Pereira, Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães, Nikão; Marcelo, Rony e Marco Ruben. É a chance do futebol brasileiro conquistar pela segunda vez o título da competição. O Inter, em 2009, foi o único clube brasileiro que venceu o torneio até agora.

素晴しい ⚽ Olha só essa ilustração do jogo feita pelo @chidajunsei3163. Qual outro jogador você colocaria ali também? https://t.co/ZtHRpqW5IE pic.twitter.com/3Avm7awX0s — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) August 6, 2019

Em razão da partida que será realizada no Japão, o Athletico não jogou na última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o São Paulo foi adiada. O Furacão espera repetir o que fez o Internacional em 2009, quando derrotou o Oita Trinita e foi o primeiro e único - por enquanto - brasileiro a ficar com a taça da competição.