Show do Cirque du Soleil sobre Lionel Messi estreia em outubro

"O jogo começou!", anunciou o Cirque du Soleil no Twitter, ao revelar que o novo show sobre o astro de futebol argentino, Lionel Messi, se chamará "Messi10" e estreará no dia 10 de outubro em Barcelona. A partir de 2020, o evento percorrerá o mundo. O show de 90 minutos terá como sede o Parc del Fòrum de Barcelona e contará com um elenco de 46 artistas.

"Para mim, Leo (Messi) significa 'magia'", disse Mukhtar Omar Sharif Mukhtar, diretor e criador do espetáculo, em um vídeo publicado no site do Cirque du Soleil, que já realizou shows em homenagem a artistas como os Beatles, Michael Jackson e o grupo argentino Soda Stéreo.

"O conceito é um menino pequeno com grandes sonhos que descobre todos os elementos de que um número dez necessita para ser o melhor do mundo", acrescentou. O Cirque du Soleil realizará o show em parceria com a PopArt e a Sony Music. Messi, que desperta paixões tanto quando joga para seu país como quando atua para o Barcelona, manifestou sua alegria em sua conta de Instagram.

"Estou muito contente e me dá muito orgulho que os amigos do @CirqueduSoleil tenham pensado em mim para realizar seu novo show inspirado na paixão pelo futebol. Espero que gostem!", expressou o jogador de 31 anos, cinco vezes ganhador da Bola de Ouro. O espetáculo contará com uma trilha sonora composta especialmente pela Sony Music para a ocasião.