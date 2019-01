Show de Ed Sheeran transfere jogo do Palmeiras para o Pacaembu

A Federação Paulista de Futebol (FPF) oficializou nesta quinta-feira a mudança do local do jogo entre Palmeiras e Bragantino, no dia 11 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Em vez do Allianz Parque, a partida será disputada no Pacaembu. A arena alviverde não poderá ser utilizada pois na mesma semana receberá o show do cantor britânico Ed Sheeran.

O jogo vai coincidir com o processo de montagem do palco paras as apresentações do músico, que estão marcadas para os dias 13 e 14 de fevereiro. Será a primeira vez que o time precisará deixar o Allianz Parque nesta temporada para dar espaço a um show. No ano passado a equipe precisou recorrer ao Pacaembu em seis ocasiões, com cinco vitórias e uma derrota.

Antes da partida com o Bragantino, o Palmeiras terá como compromisso o Corinthians. O clássico está marcado para o próximo sábado, às 17h, no Allianz Parque. O clube vendeu antecipadamente 35 mil ingressos para a reedição da final da última edição do Estadual.