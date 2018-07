Show de Lady Gaga faz São Paulo jogar Sul-Americana no Pacaembu

SÃO PAULO - Depois de alguns anos optando pela Arena Barueri sempre que o Morumbi está indisponível, o São Paulo vai voltar a mandar uma partida no Pacaembu na próxima semana. Como o seu estádio estará sendo preparado para receber um show da cantora Lady Gaga, o time tricolor vai receber a Universidad de Chile no Pacaembu pelas quartas de final da Copa Sul-Americana.

A partida de volta do mata-mata acontecerá em 7 de novembro, quatro dias antes de Lady Gaga cantar no Morumbi. Por isso, o confronto decisivo contra os chilenos terá vez no Pacaembu. O primeiro jogo acontece nesta quarta, em Santiago.

O São Paulo se orgulha do dinheiro que arrecada alugando o seu estádio para shows internacionais de grande porte. Neste ano, o Morumbi já recebeu dois shows de Roger Waters, ex-baixista da banda de rock Pink Floyd, e também terá dois espetáculos de Madonna, em dezembro. As cinco datas vão render ao clube cerca de R$ 6 milhões líquidos, tirando o dinheiro arrecadado com bar e locação de camarotes.

Os espetáculos musicais, porém, desalojam o futebol. Como Madonna tocará no Morumbi nos dias 3 e 4 de dezembro e a última rodada do Brasileirão acontece no dia 2, a equipe tricolor vai ter que jogar fora do seu estádio o clássico contra o Corinthians, que pode valer uma vaga na Libertadores.