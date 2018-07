Show de Paul McCartney fecha arena do Castelão por quase um mês

FORTALEZA - Nas vésperas da Copa das Confederações, a primeira arena brasileira a ficar pronta, o Castelão, em Fortaleza, será palco de um show, que abre a turnê mundial Out There Tour do cantor Paul McCartney. O show marcado para nove de maio vai fechar o estádio para a prática do futebol por quase um mês. O estádio no final de abril (dia 29) e só reabre para as finais do Campeonato Cearense na segunda quinzena de maio, quando ai será entregue para a Fifa realizar três jogos pela Copa das Confederações.

A preocupação é com a recuperação do gramado, uma vez que o palco para o show de Paul McCartney tem a maior estrutura para shows no Brasil. O consórcio que administra o Castelão revelou que a altura do palco corresponde a um prédio de sete andares.

A organização do show promete entregar a Arena Castelão em condições para a prática do futebol a partir de 15 de maio. Para isso promoverá uma força tarefa para desmontar o palco sem prejuízo do gramado. Uma proteção especial para o gramado será colocada a partir do dia 29 de abril.