Show do U2 tira jogo do Santos do estádio Azteca A altitude não deverá um grande problema para o Santos no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o América do México. Isso porque a partida foi confirmada nesta quinta-feira na cidade de Querétaro, localizada a 1.800 m acima do nível do mar, contra 2.200 m da Cidade do México.