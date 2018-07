Show faz Palmeiras levar jogo contra o Grêmio ao Pacaembu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira a mudança do palco do jogo entre Palmeiras e Grêmio, no dia 2 de junho, quinta-feira da semana que vem. A partida estava inicialmente marcada para o Allianz Parque, estádio do clube, e foi transferida para o Pacaembu.

A mudança foi necessária porque a arena já estará cedida para os organizadores do show do cantor italiano Eros Ramazzotti, no sábado seguinte. A montagem do palco e das demais estruturas do evento exigem a cessão do estádio com antecedência.

Neste ano, o Palmeiras já fez quatro partidas como mandante no Pacaembu, contra São Bento (2 a 2), Red Bull Brasil (perdeu por 2 a 1), Rio Claro (venceu por 3 a 0) e Corinthians (venceu por 1 a 0), todos pelo Paulistão. Em todos os casos, não pôde utilizar a arena, que pertence à WTorre.

SÃO PAULO EM NOVO HORÁRIO

Também nesta segunda-feira a CBF anunciou o adiamento em 2 horas da partida entre Cruzeiro e São Paulo, no dia 4 de junho, sábado. A partida, no Mineirão, estava marcada para 18h30 e será realizada às 20h30.