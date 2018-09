Show na arena leva Palmeiras a mandar jogo do Brasileiro no Pacaembu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta terça-feira a mudança do local do jogo do Palmeiras com o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo dia 30. Em vez do Allianz Parque, a partida será realizada no Pacaembu, já que o estádio palmeirense estará fechado para a realização do show do cantor italiano Andrea Bocelli em 29 e 30.

Os gestores do Allianz Parque haviam notificado o Palmeiras semanas atrás sobre a impossibilidade da utilização da arena. Neste ano o Palmeiras já mandou partidas no Pacaembu em três ocasiões: contra o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista, contra o Inter, pelo Campeonato Brasileiro, e o último deles contra o Bahia, pelas quartas de final Copa do Brasil.

A partida com o Cruzeiro será realizada em um domingo, às 11h. Curiosamente, o encontro será quatro dias depois de as duas equipes se encontrarem no Mineirão pela partida de volta de semifinal da Copa do Brasil. O confronto de ida será nesta quarta-feira, no Allianz Parque. Já foram vendidos, inclusive, 30 mil ingressos antecipadamente.

No ano retrasado, um outro show do mesmo cantor italiano também fez o confronto entre Palmeiras e Cruzeiro mudar de local. A vinda de Andrea Bocelli ao Brasil levou a partida pelo Campeonato Brasileiro para Araraquara, onde as equipes empataram sem gols.