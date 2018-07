Show pode tirar jogo com o Corinthians da arena do Palmeiras

O clássico entre Palmeiras e Corinthians, dia 3 de abril, válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista, pode não ser realizado no Allianz Parque, embora o mando de jogo seja do time alviverde. Tudo porque o local receberá um show da banda Coldplay no dia 7 e ainda não é certo que os organizadores do estádio consigam fazer as mudanças em tempo hábil.

"Temos o compromisso de agendar os eventos com a maior antecedência possível. O show do Coldplay esta agendado há bastante tempo. Fazemos isso para que as agendas sejam conciliadas o máximo possível. Mesmo assim, foi agendado o jogo com o Corinthians em uma data que estaria bloqueada para a montagem do palco. Vamos fazer de tudo com o promotor para conseguir (a realização do jogo)", disse Alexandre Costa, gerente da arena alviverde.

O estádio já tem alguns shows marcados neste ano. Nos dias 17, 19 e 26 de março, a casa alviverde receberá as bandas Maroon 5 e Iron Maiden. No dia 23, o Palmeiras recebe o Red Bull Brasil e no dia 30, o Rio Claro. Alexandre Costa acredita que para esses jogos o estádio estará liberado.

"Não podemos dar garantia de nada a essa distância. Se o jogo é quatro dias após o show, contamos que vamos fazer a desmontagem em três dias. Portanto, no quarto dia dá para ter jogo", projetou o gerente.

Em 2015, o Palmeiras disputou dois jogos no Pacaembu justamente por causa de realização de shows em sua arena: contra Grêmio e Sport, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro.